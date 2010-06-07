الجيش والمقاومة الجنوبية تتوغل في المخا وتقطع طريق الحديدة - المخا

ألاخبار

عدن برس / خاص -

واصلت قوات الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية بدعم من قوات التحالف العربي، اليوم، انتصاراتها في مدينة المخا في إطار معارك الساحل الغربي، حيث تمكنت القوات من التوغل في أجزاء كبيرة من مدينة المخا الاستراتيجية، قابلها انهيارات في صفوف الانقلابيين وفرار عناصرهم من معارك القتال.

وقالت مصادر في المخا: تمكنت قوات الجيش والمقاومة من قطع طريق الحديدة - المخا بعد سيطرتها على جولة المخا ومثلث الحديدة، كما سيطرت على إدارة أمن المخا وإحدى المزارع المعروفة باسم مزرعة سويدان.

وأضافت أن القوات تواصل تقدمها من أجل تأمين كامل مساحة مدينة المخا خلال الساعات القادمة، وسط اشتباكات مسلحة بين الجيش والمقاومة من جهة وميليشيا الانقلابيين التابعين لجماعة الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح، من جهة أخرى، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، دون وجود معلومات دقيقة عن الحصيلة.