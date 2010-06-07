القاضي يدحض أكاذيب مستشارة المركز الثقافي بالقاهرة ويفند ادعاءاتها

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عدن برس / خاص -

علم "عدن برس" من مصادر مطلعة أن قوات التحالف العربي أعلنت ميناء الحديدة (غرب اليمن)، منطقة محظورة ابتداءً من اليوم وحتى إشعار آخر.



وأبلغت السلطات الجيبوتية، مؤسسة موانئ البحر الأحمر رسمياً بمنع دخول أي سفينة إلى ميناء الحديدة بناءً على توجيهات التحالف العربي بإعلان الميناء منطقة محظورة.



وجاء إغلاق ميناء الحديدة عقب يومين من تعرض فرقاطة سعودية أثناء قيامها بدورية مراقبة غرب ميناء الحديدة لهجوم إرهابي من قبل ثلاثة زوارق انتحارية تابعة للميليشيات الحوثية، ما أسفر عن استشهاد شخصين من طاقم الفرقاطة وإصابة ثلاثة آخرين.