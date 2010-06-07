القاضي يدحض أكاذيب مستشارة المركز الثقافي بالقاهرة ويفند ادعاءاتها

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عدن برس/خاص-

أفاد سكان إن مقاتلات التحالف العربي استهدفت بعدة غارات مساء يوم الأربعاء مليشيات الحوثي وصالح المنتشرة في مدينة الحديدة والمناطق المحيطة بها في وقت قتل خمسة صيادين في انفجار لغم بحري قرب ساحل المخا غرب اليمن.

وقال أحد السكان عبر الهاتف لعدن برس أن غارة شنها طيران التحالف في منطقة ابو زهر دمرت طقم عسكري يستقله حوثيين اثناء توجههم من الحديدة الى مديرية الخوخه الخاضعة لسيطرتهم ما ادى الى مقتل خمسة منهم وأصابة سادس.

وكثفت مقاتلات التحالف غاراتها على مواقع تجمعات المليشيات في مدينة الحديدة خلال يومي الأربعاء والثلاثاء إذ قصفت ليل الأربعاء معسكر الحرس الجمهوري بمنطقة الكيلو 16 جنوب المدينة.

من جهة أخرى ذكر السكان إن المليشيات الانقلابية اقتحمت قبيل صلاة العشاء يوم الأربعاء مركز ومسجد السنه في الخوخه وطردوا منه إمامه وعينوا بدلا عنه خطيب اخر من جماعتهم.

واستنكر اهالي مديرية الخوخه التابعة لمحافظة الحديدة هذا التصرف وابدوا استيائهم كما امتنعوا عن الحضور الى المسجد لتأدية الصلاة فيه.

وفي حادث منفصل لقي عصر الأربعاء خمسة صيادين من أبناء قرية الزهاري الواقعة شمال مدينة المخا مصرعهم اثر انفجار قاربهم نتيجة ارتطامه بلغم بحري زرعه المسلحين الحوثيين في سواحل المخا قبل أيام.