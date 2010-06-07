القاضي يدحض أكاذيب مستشارة المركز الثقافي بالقاهرة ويفند ادعاءاتها

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عدن برس / خاص -

دشنت قيادة قوات الجيش الوطني بدعم من قوات التحالف العربي، مؤخراً، العمل بإنشاء أكبر قاعدة عسكرية للقوات البحرية اليمنية في مدينة المخا الساحلية.



وقال مصدر عسكري إن الهدف من إنشاء القاعدة العسكرية هو تأمين باب المندب بشكل كامل وحماية خطوط الملاحة الدولية ومكافحة القرصنة.



ويأتي ذلك عقب تحقيق قوات الجيش والمقاومة الجنوبية، في الآونة الأخيرة، انتصارات ميدانية كبيرة على حساب ميليشيا الانقلابيين التابعين لجماعة الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح، على طول الشريط الساحلي الممتد من باب المندب حتى مدينة وميناء المخا الاستراتيجي، كما تتأهب القوات إلى تحرير محافظة الحديدة الساحلية من قبضة الانقلابيين.



وعلى صعيد آخر، أكدت قيادة الجيش قيام قوات عسكرية خاصة باستعدادات وتدريبات لتحرير محافظة إب، حيث ما زالت ميليشيا الحوثي وصالح، جاثمة على صدر مدينة إب منذ انقلابهم على شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي، بأواخر شهر مارس 2015م.