القاضي يدحض أكاذيب مستشارة المركز الثقافي بالقاهرة ويفند ادعاءاتها

ألاخبار

عدن برس/خاص-

انفجرت عبوة ناسفة في طقم عسكري ظهر اليوم الخميس أثناء مروره بالطريق العام عند بلدة صره محافظة ابين جنوب اليمن.

وقال سكان ,مصدر محلي لعدن برس ان الانفجار الذي نتج عن زرع عبوة ناسفة على الطريق ادى الى مقتل خمسة جنود كانوا على متن الطقم العسكري التابع لكتيبة من الحزام الأمني كانت انسحبت من جبل عكد في مدينة لودر.

وقام جنود قوة الحزام المنسحبة بإحراق الطقم بعد ذلك.

وانسحبت الكتيبة من جبل عكد مساء يوم الأربعاء وكانت في طريقها الى العاصمة عدن.