القاضي يدحض أكاذيب مستشارة المركز الثقافي بالقاهرة ويفند ادعاءاتها

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عدن برس/خاص-

ناقش اجتماع برئاسة محافظ حضرموت اللواء أحمد سعيد بن بريك اليوم الخميس مشروع توسعة ميناء المكلا لاستقبال البواخر الكبيرة وزيادة قدرته على الاستيعاب لتصل الى أربعة الاف حاوية.

وخلال الاجتماع الذي ضم وكيل المحافظة للشئون الفنية المهندس محمد العمودي والمدير العام لهيئة موانئ البحر العربي المهندس سالم باسمير ومستشار المحافظ لشئون الاستثمار المهندس أحمد السكوتي وعددا من مدراء المرافق الإدارية ذات العلاقة ، أكد المحافظ أهمية المشروع لخدمة عملية التنمية واستقطاب شركات الملاحة الدولية .

وأكد أن حضرموت ستشهد نقلة نوعية في حال تنفيذ المشروع الذي سيشمل انشاء وتأسيس أرصفة وخزانات للوقود وكاسرا للامواج بتكلفة 150 مليون دولار.

وقدم المستثمر شريف باعلوي شرحا حول المشروع الذي يأتي بالشراكة مع تجار ومستثمرين خليجين والذي سيسهم في خلق فرص اقتصادية عالمية على المستوى المحلي والدولي.

وسيكون المشروع على مستوى اليمن وبعض الدول العربية الأخرى بالاضافة إلى خلق فرص عمل للشباب ..ناهيك عن فوائد كثيرة ستعود على المحافظة في حال تنفيذه.

وتطرق باعلوي الى تفاصيل المشروع الذي سيشمل أربعة أرصفة للميناء الحالي بما يمكنه من استقبال البواخر العملاقة وتحمل ما يقارب 4000 ألاف حاوية وأنشاء خمسة خزانات وقود للمازوت والبترول وكاسرا للامواج .

بدوره شدد المحافظ على سرعة وضع الدراسات الأولية ووضع آلية توضع فيها كافة الترتيبات الخاصة بالمشروع.

حضر الاجتماع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين.