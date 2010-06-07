القاضي يدحض أكاذيب مستشارة المركز الثقافي بالقاهرة ويفند ادعاءاتها

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عدن برس/متابعات-

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين يوم الخميس إن كل الخيارات "مطروحة على الطاولة" فيما يتعلق بالرد على تجربة الصاروخ الباليستي الإيرانية.

وفي رده على سؤال بشأن هل سيبحث خيارات عسكرية للرد على إيران بعد يوم من إعلان مستشار الأمن القومي الأمريكي أنه "حذر" طهران بهذا الشأن قال ترامب:"لا يوجد خيارات مستبعدة".

كان البيت الأبيض قال في بيان صادر عنه مساء يوم الخميس إن الإدارة الأمريكية سترد على تجربة الصاروخ الباليستي التي أجرتها إيران وعلى غيرها من الأعمال العدائية.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر "سنوافيكم بالجديد بشأن هذه الإجراءات الإضافية لكن بكل وضوح فإن ما قام به (مستشار الأمن القومي مايكل فلين) كان للتأكد من استيعاب إيران للتحذير وأن ذلك لن يمر دون دون رد.