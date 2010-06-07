عدن..بدء أعمال المؤتمر السادس لأمراض الدم والاورام السرطانية

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عدن برس / خاص -

غادرت دفعة جديدة من جرحى المقاومة والجيش، الجمعة، العاصمة اليمنية المؤقتة عدن صوب الهند لتلقي العلاج جرّاء إصاباتهم المتفاوتة خلال مشاركتهم بالمعارك المسلحة التي تخوضها قوات الجيش والمقاومة ضد ميليشيا الانقلابيين التابعين لجماعة الحوثي والمخلوع صالح، منذ أكثر من شهر، في إطار عملية "الرمح الذهبي" بالشريط الساحلي الغربي.



وأفاد مصدر في المقاومة بتصريح لـ"عدن برس"، أن مغادرة الدفعة الجديدة من الجرحى البالغ عددهم 26 جريحاً الذين أصيبوا في جبهات القتال بمنطقتي باب المندب وذُباب، جاء تحت إشراف وزير الدولة والقيادي البارز في المقاومة الشيخ هاني بن بريك.



وكان الوزير بن بريك ومحافظ عدن اللواء عيدروس الزُبيدي، ومدير أمن عدن اللواء شلال علي شائع، قاموا الأسبوع الماضي بزيارة للجرحى في جبهات القتال ضد الانقلابيين المرقدين في مستشفى الجمهورية بعدن، للاطمئنان على أحوالهم وتلمس همومهم ومعاناتهم.



وناشد عدد من الناشطين الجهات الحكومية المختصة بالاهتمام بأوضاع وأحوال الجرحى وتقديم الرعاية والدعم اللازم لهم ولأسرهم وخصوصاً أولئك الذين لا يوجد من يعيل أفراد أسرهم، من أجل التخفيف من معاناتهم التي يعيشيونها في ظل الأوضاع الحالية.