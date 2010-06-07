الفضلي يستقبل من قيادة الحزام ويحتفظ بمنصب مدير الأمن والسيد ابرز المرشحين

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- عدن برس/خاص

قال سكان إن المعارك بين الجيش السعودي ومليشيا الحوثي وصالح تجددت اليوم السبت قرب منطقة جيزان الحدودية بين اليمن والسعودية.

ووصف السكان الاشتباكات بالعنيفة بين الطرفين وانها اندلعت بعد هدوء نسبي استمر قرابة شهر مضيفين القول "طائرات التحالف الحربي ومقاتلات الأباتشي شاركت وقصفت عدة مواقع وشوهد مسلحي الحوثيين وصالح ينقلوا عشرات القتلى والجرحى".

وسمع دوي الإنفجارات اثر القصف المتبادل كما قال السكان.

وقال أحد السكان في رسالة نصية بعثها الى محرر موقع عدن برس الإخباري في عدن إن ثلاثة ضباط في قوات الحرس الجمهوري قتلوا في المواجهات اليوم أحدهم ضابط رفيع من ابناء قرية سنحان بلاد الرئيس السابق المتمرد علي عبدالله صالح.

واوضح إن الضابط القتيل يدعى ناصر محمد الشاطبي وهو برتبة عقيد.

من جهة ثانية قصفت مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية معسكر لمليشيات في منطقة محافظة صعدة حيث معقل جماعة الحوثي.