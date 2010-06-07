ممثلة الأمم المتحدة للطفولة تزور عدن

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ألاخبار

فريق طبي يصل ميفعة بشبوة عقب انتشار مرض جلدي

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التفاصيل
عدن برس الأحد, 05 شباط/فبراير 2017

عدن برس / خاص -
وصل فريق طبي متخصص مكلف من قِبل وزارة الصحة العامة والسكان إلى منطقة الحوطة بمديرية ميفعة في محافظة شبوة (شرق اليمن)، استجابة لبلاغ الأهالي بوجود ظاهرة مرضية منتشرة بين أسرتين في المنطقة.


وأفاد وكيل وزارة الصحة لشؤون الرعاية الأولية الدكتور علي الوليدي: أنه تم التنسيق بين قيادة وزارة الصحة العامة والسكان ومكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة شبوة وتم تشكيل فريق طبي مكون من طبيب أخصائي أمراض جلدية
وطبيب عام ومنسق الترصد الوبائي ومدير الصحة بمديرية ميفعة.


ولفت إلى أن تشكيل الفريق غرضه النزول إلى المنطقة ومعاينة الحالات المرضية، حيث وصل الفريق إلى المنطقة وباشر عمله، وأكد أنه في حال اكتمال مهمة عمل الفريق سوف يكون هناك تقرير مفصل عن هذه الظاهرة المرضية.

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