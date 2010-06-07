ممثلة الأمم المتحدة للطفولة تزور عدن

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عدن برس - تصل ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في اليمن ميرتشل رولانو، إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، اليوم الأحد، في زيارة تلتقي خلالها عدداً من المسؤولين الحكوميين.



وستناقش المسؤولة الدولية مع رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، والمسؤولين الآخرين، أوجه الدعم الذي ستقدمه الأمم المتحدة لليمن في عدد من المجالات بمختلف محافظات البلاد التي تعاني كثيراً جرّاء الحرب المشتعلة منذ قرابة عامين، بين قوات الجيش والمقاومة بدعم من قوات التحالف العربي من جهة وميليشيات صالح والحوثي الانقلابية، من جهة أخرى.

وقال مصدر مطلع ، إن ميرتشل ستبحث مع المسؤولين اليمنيين المجالات التي ستدعمها الأمم المتحدة في قطاعات الطفولة والصحة والإصلاح البيئي ورفع الوعي في مختلف المحافظات اليمنية بدون استثناء، كما ستعقد الأربعاء المقبل، مؤتمراً صحفياً سيتطرق إلى برنامج ومضمون زيارتها إلى عدن.