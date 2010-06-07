محكمة أمريكية ترفض استئناف إدارة ترامب الخاص بإعادة حظر السفر

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عدن برس / خاص -

اختطفت عناصر مسلحة تابعة لتنظيم القاعدة في محافظة أبين جنوب اليمن، العقيد عبدالله الخضر الاسرائيلي ، وهو أحد الضباط العسكريين المقربين من رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، والعاملين في الحرس الرئاسي.



وقال مصدر أمني في محافظة أبين، إن عناصر القاعدة نصبت كميناً مسلحاً للعقيد الاسرائيلي، في الطريق المؤدي إلى بلدة أمعين، وقاموا باختطافه واتجهوا به صوب مديرية الوضيع وهي مسقط رأس الرئيس هادي.



وجاء ذلك في ظل تحركات غير عادية لعناصر تنظيم القاعدة بعدد من مناطق ومدن أبين، في محاولة منهم للسيطرة على أبين مجدداً، عقب تحرير الجيش والمقاومة بدعم من التحالف العربي أبين من القاعدة، منتصف شهر أغسطس من العام الماضي 2016م.