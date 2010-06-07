محكمة أمريكية ترفض استئناف إدارة ترامب الخاص بإعادة حظر السفر

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عدن برس - رفضت محكمة استئناف في ولاية سان فرانسيسكو الأمريكية الدعوى المستعجلة المقدمة من وزارة العدل لإعادة تطبيق حظر السفر الذي كان فرضه الرئيس دونالد ترامب.

وأعلنت محكمة الاستئناف الامريكية في الدائرة التاسعة في سان فرانسيسكو الرفض بعد ساعات من تقديم وزارة العدل لدعوى الاستئناف ضد حكم الوقف المؤقت للقرار التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول حظر السفر.

وجاء في دعوى الاستئناف أن الحكم الذي أصدرته محكمة جزئية في سياتل مساء الجمعة ،بتعليق أمر ترامب التنفيذي الذي يحظر دخول مسافرين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة، "يضر بالشعب ويعد تشكيكا فى تقدير الرئيس بشأن الأمن القومي".

وأصدر ترامب في 27 كانون ثان/يناير الأمر التنفيذي المثير للجدل الذي يعلق مؤقتا برنامج الولايات المتحدة للاجئين، ويحظر مؤقتا دخول المسافرين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة ويحظر دخول اللاجئين السوريين إلى أجل غير مسمى.

وأصدر القاضي جيمس روبرت في سياتل حكما يوم الجمعة بتعليق قرار ترامب ، ثم وجهت وزارة الأمن الداخلي عناصر مراقبة الحدود بعدم تطبيق القرار المثير للجدل، والذي قال ترامب إن المقصود منه منع دخول الإرهابيين المحتملين.

