فريق التحقيق:الصحفي العبسي قتل مسموما ومختنقا بالغاز

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عدن برس / خاص -

قام محافظ العاصمة عدن عيدروس الزُبيدي، صباح اليوم الأحد، بزيارة ميدانية شملت كل من صندوق الرعاية الاجتماعية وصندوق المعاقين بالعاصمة عدن، مطلعاً في زيارته على مستوى الانضباط الوظيفي وسير العمل فيها.



وفي زيارته لصندوق الرعاية الاجتماعية، التقى محافظ العاصمة عدن الزُبيدي، بالدكتور عصام مقبلي مدير عام الصندوق والموظفين، حيث شاركهم افتتاح ورشة العمل الخاصة بلغة الإشارة التي يقيمها الصندوق لتسهيل تعامل الموظفين مع شريحة الصم والبكم.



وأعرب الزُبيدي في حديثه للموظفين عن سعادته البالغة لمستوى الانضباط والانسجام والتنطيم الذي لمسه في المؤسسة من خلال جولته التفقديه لمكاتب الصندوق، وقال: شعرت بالارتياح لما رأيته وأنا إلى جانبكم وأنتم تستحقون كل الرعاية والاهتمام وسنكون معكم دائماً رغم الظروف التي نمر بها".



كما زار محافظ عدن عيدروس الزُبيدي، خلال جولته التفقدية صندوق رعاية المعاقين، وأطلع على سير العمل في الصندوق، مستمعاً إلى شرح من المدير العام للصندوق عن مستوى الانجاز وحجم الصعوبات التي تواجههم.



رافق محافظ عدن في زيارته الأستاذ أيوب أبوبكر مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالعاصمة عدن.