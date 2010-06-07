فريق التحقيق:الصحفي العبسي قتل مسموما ومختنقا بالغاز

ألاخبار

عدن برس/خاص-

أعلن الجيش الوطني اليوم الأحد سيطرت قواته على مواقع عسكرية جديدة في منطقة ميدي وحرض بمحافظة حجة الواقعة شمال غرب اليمن في خضم معارك ضد مليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية.

وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في بيان نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي(فيسبوك) إن قوات الجيش سيطرت على التبة الخضراء وموقع أبو القيادة ومنطقة الحوض وهي مواقع في جنوب شرق مدينة ميدي.

ووصف المركز تلك المواقع بالاستراتيجية.

وأضاف إن 24 مسلحا من قوات المليشيات قتلوا خلال المعارك بالإضافة إلى إصابة آخرين فضلا عن أسر القوات الحكومية لأحد عناصر الحوثيين.

كما تم استعادة العديد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة التي كانت بحوزة الانقلابيين بحسب إفادة المركز.

وقال أن المعارك والانتصارات للقوات الحكومية اليوم "يكون الجيش الوطني قد اقترب من إحكام السيطرة على مدينة ميدي شمال اليمن".