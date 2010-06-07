مجاهد:افتقاد وزارة الداخلية وشرطة عدن للإمكانيات أثر على قوة أمن الطرق

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عدن برس/معاذ نصر محفوظ-

قال العميد مجاهد أحمد سعيد قائد شرطة الدوريات وأمن الطرق عدن ان قواته المستحدثة قطعت شوطاً كبيراً في أعمال التأهيل والتدريب العسكري بجانب تقديم العشرات من المحاضرات التوعوية التي هدفت بشكل أساسي إلى رفع مستوى الوعي الأمني والقانوني والذي قدمها شخصيات بارزة في القانون والأمن للقوة المستجدة لدى شرطة الدوريات وأمن الطرق عدن.

وأضاف في بيان صحفي اليوم الأحد "رغم كل ذلك الإ ان هذه القوة المستجدة بحاجة إلى الدعم، والجهود الكبيرة لتجهيزها على مستوى عال ودمجها ضمن الخطط الأمنية لتسهم إسهاماً فعالاً في الحفاظ على أمن واستقرار العاصمة عدن وتثبيتهما بجانب القوات الأمنية الأخرى.

وأكد انه تم "إعادة أعمار المعسكر التابع لشرطة الدوريات وأمن الطرق عدن وتوفير بعض المستلزمات الضرورية التي تحتاجها قيادة الشرطة في الوقت الحالي إلا أن شحة الأمكانيات التي تعاني منها وزارة الداخلية وشرطة عدن وقفت عائقاً أمام الأستفادة من هذه القوة وادماجها في أي خطة أمنية محاطة بعدن".

وتمنى العميد مجاهد من القيادة العليا للدولة ان تولي هذه القوة بالغ الإهتمام من خلال توفير الدعم التي هي بحاجة إليه واحتضانها وتفعيل دورها واشاركها في الخطط الأمنية لعدن قبل ان ينتابها شعور الأحباط وهي تنتظر مصيرها.