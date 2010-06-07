تحذير رسمي من عدم التزام الجمعيات والمؤسسات بشروط تجديد تراخيصها بعدن

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عدن برس/خاص-

قال مسؤولون عسكريون في الجيش الوطني اليوم الأحد إن عشرات الجثث من مسلحي مليشيا الحوثي وصالح وصلت إلى ثلاجة المستشفى الجمهوري في مدينة حجة شمال غربي اليمن.

وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة ومقرها حجة في بيان على صفحته بالفيسبوك أن الحوثيين وقوات صالح سقطوا قتلى بمعارك ضد القوات الحكومية والمقاومة الشعبية في مدينتي حرض وميدي شمال غرب المحافظة المطلة على البحر الاحمر.

وأوضح "وصلت 7 جثث من بينها لمقاتلين من قرية واحدة في بني سراع بمديرية الشغادرة".

وأضاف المركز "كما وصلت عشرات الجثث الى مديريات متفرقة بالمحافظة منها المفتاح وخيران وكشر بني دواد وكلهم لقوا مصرعهم بجبهتي حرض وميدي خلال يومي الجمعة والسبت".

في جهة أخرى قتل 24 مسلحا حوثيا حينما قصفتهم مقاتلات التحالف العربي اثناء اختبائهم في خندق طوله ١٥٠ مترا في منطقة الحوض شمال مدينة ميدي اليوم الأحد.

وأسفرت ذلك عن مقتل 24 مسلحاً كانوا بداخله بحسب المركز.