تحذير رسمي من عدم التزام الجمعيات والمؤسسات بشروط تجديد تراخيصها بعدن

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عدن برس/خاص-

قال سكان وأقارب لعدن برس ان مسلحين يشتبه بإنتمائهم للقاعدة اعدموا مساء اليوم الأحد بالرصاص الجندي الذي كانوا اختفطوه نهار اليوم بالقرب من منطقة الوضيع محافظة أبين جنوب اليمن.

واختطف مسلحون يعتقد أنهم عناصر تنظيم القاعدة مساعد أول عبدالله الخضر حسين الإسرائيلي الجندي في قوات الحماية الرئاسية التابعة لرئيس عبدربه منصور هادي حينما كان متوجها الى قريته بمدينة الوضيع مسقط رأس هادي.

وأفاد أحد أقارب أسرة الاسرائيلي ويدعى وائل في اتصال بـعدن برس أن المسلحين اتصلوا بوالده يخبروه بأنهم قتلوا ابنه المساعد أول عبدالله وإنهم رموا بجثته على قارعة الطريق المؤدي الى قريته(مفرق الخديره).

وكان مسلحو القاعدة نصبوا كمينا للمساعد أول الجندي عبدالله الخضر الإسرائيلي اثناء قيادته سيارة والده على الطريق العام في بلدة العين قرب مدينة لودر واختطفوه واتجهوا به الى مكان مجهول.

وقدم المصدر لعدن برس صورة للشهيد الجندي مساعد أول عبدالله الخضر الاسرائيلي وهو شاب في الثلاثينيات من العمر.

وفي الايام الماضية شهدت المنطقة الوسطى تحركات مجاميع مسلحة يفترض انها من تنظيم القاعدة وحاولت اقتحام مدينة لودر فجر يوم السبت وتصدى لها أهالي المدينة وقوات أمنية محدودة.

وقالت اسرة المغدور به ان قبائل المنطقة تتداعى للانتقام من القتلة المجرمين اينما كانوا.