لودر أبين تتعرض لهجوم مزدوج من ميليشيا الحوثي وصالح والقاعدة

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عدن برس / سبأ -

استقبل رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، في مقر إقامته بالرياض مساء الأحد ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.



وفي بداية الاستقبال رحب الرئيس هادي بأخيه ولي ولي العهد بن سلمان، وحمل سموه شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على دعمه للحكومة والشعب اليمني والجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية الشقيقه ودول التحالف لإعادة الشرعية في اليمن.



كما سلم الرئيس هادي سمو ولي ولي العهد خلال الاستقبال رسالة لخادم الحرمين الشريفين، كما بحث الجانبين آخر المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية.



حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي ومن الجانب السعودي رئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، والمستشار العسكري لسمو وزير الدفاع اللواء ركن أحمد عسيري.