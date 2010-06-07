محافظ عدن وممثلة اليونيسيف يناقشان التدخلات الإنسانية للعام الحالي

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عدن برس - نظمت المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان بعدن عصر الأحد مهرجان توعوي ترفيهي وخيري بمديرية صيرة إحياء لليوم العالمي لمكافحة السرطان وبمناسبة اسبوع الحملة الخليجية الثانية للتوعية بالسرطان .

وفي تصريح لوسائل الاعلام أوضح / عادل القدسي مدير المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان ان المهرجان احتوى على فعاليات عديدة منها الطبق الخيري العدني واللحجي وايضا معارض للمنتوجات والمشغولات اليدوية والحرفية لعدد من الجمعيات من محافطتي عدن ولحج.. بالاضافة الى اسكتش مسرحي صامت .بمشاركات عدد ممن تم شفاءهم من مرضى السرطان .

حضر الفعالية / خالد سيدو مدير عام مديرية صيرة وعدد من المسؤولين .

*من/ عبدالسلام هائل - زكي اليوسفي