محافظ عدن وممثلة اليونيسيف يناقشان التدخلات الإنسانية للعام الحالي

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عدن برس - محمد القادري: كرم مدير عام مديرية البريقة بمحافظة عدن هاني محمد اليزيدي ، رجلي شرطة المرور المساعد أول عمر محمد العمودي ، والمساعد ثاني محمد زين الحربي ، تقديرا و عرفانا للجهود المبذولة من قبلهما في تنظيم حركة سير السيارات والمشاة في المديرية .
وفي التكريم أشاد اليزيدي ، بالدور المتميز الذي يؤديها الجنديان العمودي والحربي ، في اداء واجبهما الوطني من خلال تواجدهما الدائم في تنظيم حركة السير في شوارع المديرية على أكمل وجه .
وأكد مدير عام مديرية هاني اليزيدي ، بأن التكريم يأتي في اطار حرص واهتمام قيادة السلطة المحلية برفع معنويات المكاتب التنفيذية وتشجيهم على بذل مزيد من الجهود والنهوض بمستوى الخدمات في المديرية .
من جانبهما عبر الجنديان العمودي والحربي عن شكرهما وتقديرهما بهذه اللفتة الكريمة من قبل مدير عام المديرية .
واضافوا قائلين : بأن تكريمنا اليوم هو بمثابة وسام شرف على صدورنا وهو حافز لنا لتقديم المزيد من الجهد والعطاء لمواطني المديرية .
حضر التكريم رئيس لجنة الخدمات في المجلس المحلي بالمديرية محمد عبدالوهاب نايف .
عندما كانت الدول النامية في الستينات والسبعينات من القرن الماضي تعمل على تطوير اقتصادها،
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