محافظ عدن وممثلة اليونيسيف يناقشان التدخلات الإنسانية للعام الحالي

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عدن برس / خاص -

أثنى محافظ العاصمة عدن اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، على الجهود الكبيرة التي بذلتها ومازالت تبذلها منظمة اليونسيف للطفولة

، في سبيل تقديم العون الانساني لأطفال عدن عبر عدد من المشاريع الداعمة للقطاعات الحيوية الأكثر ارتباطاً بحياتهم وفي مقدمتها التعليم والصحة والمياه.



واستعرض محافظ عدن خلال استقباله بمكتبه ظهر اليوم الاثنين السيدة ميرتشيل ريلانو ممثلة منظمة اليونيسيف للطفولة، حزمة الاحتياجات الملحة التي تتطلب تدخلاً من قبل المنظمة لتبني دعم قطاعات عدة تضررت جرّاء الحرب الأخيرة التي شهدتها المحافظة بين شهري مارس وأغسطس من العام 2015م، ويتطلب إعادة تأهيلها جهداً وامكانات كبيرة تفوق الامكانات المتاحة للسلطات المحلية للمحافظة وللحكومة.



وتطرق الزُبيدي إلى ما لحق بالبنية التحتية لقطاعي التربية والتعليم والصحة العامة، مشيراً إلى أن أكثر من 58 مدرسة تعرضت للدمار في عدن، كما تعرضت المنشآت الصحية ومنها مستشفيات الأمومة والطفولة للتدمير، كما تسببت بالخراب الكبير في منظومة شبكة المياه، وهو ما أثر على جودة مياه الشرب، وبالتالي ظهور أمراض وبائية خاصة بين صفوف الأطفال.



وعبر محافظ عدن عن تطلعه إلى أن تسفر زيارة السيدة ميرتشيل إلى عدن عن تبني المنظمة لمصفوفة من المشروعات والتدخلات العاجلة، خاصة في قطاع الصحة والمياه باعتبارهما الأكثر تضرراً، ومدعاة للتدخل من الدول والمنظمات المانحة، مستعرضاً حجم الدمار الكبير الذي لحق بمشافي ومدارس عدن خلال أيام الحرب التي راح ضحيتها المئات بينهم عدد كبير من الأطفال.



من جهتها عبرت السيدة ميرتشيل ممثلة منظمة اليونيسيف، عن سعادتها وهي تزور عدن للمرة الأولى منذ تحملها مهمة تمثيل المنظمة في اليمن، موضحة أن زيارتها هذه تأتي ترجمة لحرص منظمة اليونيسيف على مواصلة تدخلاتها الإنسانية لمساعدة أطفال اليمن والتخفيف من معاناتهم، خاصة في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادهم وتضررهم بصورة مباشرة وغير مباشرة جراء الحرب المستعرة منذ نحو عامين.



وقالت ميرتشيل انها ستعكف خلال هذه الزيارة على دراسة الاحتياجات الأساسية لأطفال اليمن، مؤكدة الجدية في العمل المشترك مع جميع الشركاء المحليين، ومن بينهم قيادة محافظة عدن، لزيادة تدخلات المنظمة الإنسانية لتشمل تنفيذ أكبر قدر من المشروعات المهمة، في القطاعات الحيوية المختلفة المرتبطة بحياة أطفال عدن واليمن، سيما في مجالات الصحة، والتربية والتعليم، والمياه والإصحاح البيئي.



وتطرقت ميرتشيل إلى خطة التدخلات الإنسانية للمنظمة للعام 2017م، والتي تتضمن دعماً لعدد من القطاعات الحيوية بعدن، كما عبرت عن تطلعها لتعزيز وتطوير مجالات العمل مع الشركاء المحليين في المستويات المركزية والمحلية، لتحديد الأولويات، وتقديم البيانات الدقيقة الخاصة باحتياجات شريحة الأطفال، ومن ثم التعاون الايجابي مع الفرق التابعة للمنظمة، بما يضمن بالتالي نجاعة التدخلات الإنسانية لمنظمة اليونسيف في سبيل إنقاذ أطفال اليمن ومساعدتهم على التمتع بحياة آمنة وكريمة.



فيما استعرض مدير مكتب الصحة بعدن الدكتور عبدالناصر الوالي، احتياجات قطاع الصحة بعدن والدعم الذي يحتاجه خاصة من جهة اعادة تأهيل مستشفيات الصداقة والجمهورية وعدن العام،



حضر اللقاء د.صالح الحكم مستشار محافظ عدن لقطاع الصحة، وعن جانب اليونيسيف سيف الدين النمر مدير مكتب منظمة اليونيسبف بعدن، و أ. منصور زيد مدير مكتب محافظ عدن وأحمد سالم المشجري مستشار الأمن والسلامة بالمنظمة.