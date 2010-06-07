أمر بأربعة مليار ريال من الحكومة لنفط عدن لاحتواء أزمة الوقود

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عدن برس / أمين المغني -

جرى في محافظة عدن انتخاب هيئة عمومية جديدة لجمعية رعاية وتأهيل المكفوفين بعدن،

وذلك بقاعة نادي شمسان الرياضي بمديرية المعلا بحضور ومشاركة عدد من المكفوفين وممثلي الجمعية.



وأظهرت نتائج الانتخابات فوز كل من (عبير علي منصر) و (عمرو صالح علي) و (مروى علي السقاف) و (محمد خالد العماري) و (محمد سلطان فارع) و (احمد خالد احمد) و ( اسامة حامد علي) و (مايسا احمد علي) و (رامي احمد محمد) و (شاكر محمد صالح).



وألقى الأخ عصام وادي مدير إدارة الجمعيات والاتحادات والتعاونيات بمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بعدن كلمة أشار فيها إلى أن نجاح هذه الجمعية وغيرها مرهون بالتعاون وتكاتف جميع أعضاء الجمعية العمومية من خلال الالتزام بشروط العضوية وحضور الاجتماعات.



وأكد أن في محافظة عدن توجد الكثير من الجمعيات التي تستحق التقدير والاحترام وتأتي في المستوى الأول للتقييم السنوي وذلك بالتقرير النهائي للشؤون الاجتماعية من ضمنها هذه الجمعية التي ينعكس نشاطها على الفئات المستهدفة من المكفوفين الذين لابد من مد يد العون والمساعدة وإدماجهم في المجتمع.



ودعا كل الأفراد والمنظمات الدولية العاملة في اليمن والمؤسسات والقطاع الخاص إلى تقديم المساندة لمثل هذا النوع من الجمعيات بحيث تستطيع تلبية كافة الأنشطة التي تنشأ من أجلها، وأشار إلى أن الجمعية ستسعى لتقديم الرعاية التعليمية والتأهيلية والتدريبية للمكفوفين إلى دمجهم في المجتمع من خلال وتنمية المهارات الحياتية في كل الظروف وتعديل سلوكهم وقياس قدراتهم ووضع الأنشطة التي تتناسب ومستوياتهم لتوظيف قدراتهم.



وقال: نتمنى أن تتغير نظرة المجتمع للكفيف وجعله يشعر بأنه إنسان قادر على العطاء والاندماج في المجتمع ليصبح جزءاً فعالاً فيه وإعطاءه حقوقه كاملة أسوة بأقرانه الأسوياء.