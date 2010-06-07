النفط يواصل خسائره العالمية مع ضعف الطلب وإبران ترغب تمديد خفض اوبك

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عدن برس / خاص -

بدأت منظمة الأمم المتحدة (اليونيسيف) في اليمن تنفيذ عملية فك ارتباطها فعلياً بالبنك المركزي اليمني في صنعاء

الخاضع لسلطة الانقلابيين ميليشيا الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح، واعتمدت في تعاملها مع الحكومة اليمنية الشرعية على البنك المركزي في عدن.



وكانت ممثلة الأمم المتحدة للطفولة في اليمن ميرتشيل ريلانو، خلال لقائها رئيس الحكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، في عدن، ترجمت على الواقع التوجه الجديد من خلال تأكيدها أن المنظمة ستقوم بتوريد منح المساعدات إلى البنك المركزي اليمني في عدن، كما أكدت ميرتشيل دعمهم مشاريع ينفذها الصندوق الاجتماعي للتنمية، وأن مشاريع المنظمة لدعم اليمن تتضمن تحويل عمل آبار المياه على الطاقة الشمسية لضمان ضخ دائم ومنتظم.



وتعد هذه المرة الأولى التي تفصح فيها مسؤولة رفيعة في الأمم المتحدة بشأن التعامل رسمياً مع البنك المركزي بعدن منذ إصدار رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي اليمني ونقل إدارة عملياته من صنعاء إلى عدن.