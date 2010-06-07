النفط يواصل خسائره العالمية مع ضعف الطلب وإبران ترغب تمديد خفض اوبك

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عدن برس / خاص -

عاد رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، مساء اليوم، إلى العاصمة المؤقتة للبلاد عدن، قادماً من محافظة أرخبيل سقطرى شرقي البلاد.



وتعتبر زيارة الرئيس هادي، إلى سقطرى في إطار الجولات التفقدية للسلطات الشرعية في المحافظات الخاضعة لسيطرتها والمحررة من ميليشيا الانقلابيين التابعين لجماعة الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح.



وكان الرئيس هادي، وصل إلى سقطرى، مساء أمس الإثنين، عقب زيارته لكل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية، اللتين بحث هادي، فيهما مع القيادتين القطرية والسعودية عدداً من القضايا والمستجدات المتصلة بالأوضاع على صعيد الساحتين السياسية والعسكرية في اليمن.