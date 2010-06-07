النفط يواصل خسائره العالمية مع ضعف الطلب وإبران ترغب تمديد خفض اوبك

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عدن برس/وكالات-

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء تحت وطأة الطلب الضعيف ومؤشرات على انتعاش إنتاج النفط الصخري الأمريكي مما قد يعقد جهود أوبك والمنتجين الآخرين لتقليص تخمة المعروض.

وبحلول الساعة 1531 بتوقيت جرينتش تراجع خام القياس العالمي برنت 80 سنتا إلى 54.92 دولار للبرميل. وكانت العقود الآجلة لبرنت أغلقت يوم الاثنين على انخفاض 1.09 دولار للبرميل. وهبط الخام الأمريكي 96 سنتا إلى 52.05 دولار للبرميل بعد أن أغلق منخفضا 82 سنتا يوم الاثنين.

وهبطت العقود الآجلة للبنزين 2.66 سنت أو 1.77 بالمئة إلى 1.4837 دولار للجالون.

ونسبت وكالة رويترز للأنباء الى محلل أسواق الطاقة في (سي.اتش.اس هيدجنج) توني هيدريك قوله"إنها انتكاسة بفعل المعروض... نحن في نطاق مليوني برميل من مستوى مخزونات البنزين الأمريكية القياسي الذي شهدناه في فبراير شباط الماضي.. أي زيادة قوية في تقارير المخزون قد تضغط على البنزين في موسم الطلب فيه على البنزين ضعيف."

ويعلن معهد البترول الأمريكي تقديراته للمخزون في وقت لاحق اليوم الثلاثاء وتصدر بيانات الحكومة الأمريكية يوم الأربعاء.

في سياق متصل نقلت وكالة فارس للأنباء عن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه قوله اليوم الثلاثاء إن على منظمة أوبك أن تواصل خفض الإنتاج في النصف الثاني من 2017.

كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول اتفقت في 30 نوفمبر تشرين الثاني على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا إلى 32.5 مليون برميل يوميا في الأشهر الستة الأولى من 2017 إضافة إلى خفض قدره 558 ألف برميل يوميا اتفقت عليه الدول غير الأعضاء مثل روسيا وسلطنة عمان والمكسيك.

ونسبت الوكالة الإيرانية لزنغنه قوله إن كل أعضاء أوبك متفقون على أن سعر النفط ينبغي أن يكون 60 دولارا للبرميل.

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