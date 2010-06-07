حجة:مقتل خمسة عشرة إنقلابيا بينهم القيادي ريبان في ميدي

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عدن برس الأربعاء, 08 شباط/فبراير 2017
عدن برس/عدن
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أعلن الجيش الوطني اليوم الأربعاء عن مقتل 15 مسلحاً من مليشيا الحوثي وصالح بينهم قيادي رفيع في مدينة ميدي الساحلية بمحافظة شمال غرب البلاد.
وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة للجيش الوطني ومقر تمركزها حجة في صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) إن قتلى الحوثيين سقطوا جراء قصف مدفعي وغارات مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية لدعم الشرعية في اليمن.
وأستهدفت الغارات تجمعات جنوب شرق مدينة ميدي.
وذكر المركز إن من بين القتلى القائد الميداني لمليشيا الحوثي والمخلوع صالح المدعو حسين الحجيري ريبان بقصف مدفعية الجيش الوطني بمنطقة المخازن شرق مدينة ميدي.