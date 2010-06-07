اللجنة التنظيمية لمهرجان الحب والوفاء لعدن تصدر بياناً توضيحياً وتنبيهياً

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عدن برس / خاص -

أعلنت اللجنة التنظيمية لمهرجان الحب والوفاء لمدينة عدن 2017م، عن أهداف ورسائل المهرجان التي تشمل إعادة تطبيع الحياة والقضاء على الثقافات التي غزت عدن والسعي إلى استعادة عدن دورها الطبيعي والمعروف منذ القدم.



وقال بيان صحفي صادر عن المؤتمر الصحفي للجنة التنظيمية للمهرجان والموزع على وسائل الإعلام المختلفة: إن المهرجان يهدف إلى إعادة تطبيع الحياة في هذه المدينة التي عانت الكثير من الويلات والحروب والتهميش الممنهج منذو غزتها ثقافة أتتنا من خلف التاريخ، جلبها النظام السابق من خلال سياسة ممنهجة ومدروسة للقضاء على مدنية وسلمية هذه المدينة التي عرفت بمدينة السلام والتعايش بين كل بني البشر، هذه المدينة التي ألتقت فيها أجراس الكنائس ومآذن بيوت الله لتحيا فيها بسلام ووئام.



وأضاف أن مهرجان الحب والوفاء لعدن لهذا العام -وهو المهرجان الثالث- منذو إعلانه رسميا في عام 2015م، يأتي وقد عادت البسمة لهذه المدينة التي ننشد من خلال مهرجانها لهذا العام استعادة دورها في كل مناحي الحياة.



ووجهت اللجنة التنظيمية بهذا الإعلان، إلى الجهات الراعية في السلطة المحلية الممثلة بمحافظ العاصمة عدن عيدروس الزُبيدي وإلى كل الهيئات والمنظمات والمبادرات ورواد الفكر والثقافة ومكتب الثقافة والإعلام، في العاصمة عــدن إلى ما يهدف إليه إقامة هذا المهرجان: وما يحمل من رسائل.



كما أعلن للجميع وبكل شفافية عن الجهات الداعمة للجنة التنظيمية لمهرجان الحب والوفاء لعدن 2017م، بتحرك اللجنة التنظيمية وعبر من يمثلها الطرفين أ- وديع أمان كرئيس للجنة التنظيمية والأستاذة سحر نعمان نائب رئيس اللجنة ومؤسس المهرجان، لإيجاد دعم من السلطة المحلية وعدد من الخيرين من محبي عدن، وخلال اجتماعات اللجنة التنظيمية بحضور نائب رئيس اللجنة أ.سحر نعمان وأعضاء اللجنة والتي تحدثت عن ما أثمر إليه تحركها وهو: مبلغ 11500 ريال سعودي مقدمة من أحد أبناء عـــدن الذي آثر عدم ذكر أسمه حباً لهذه المدينة، وهناك الكثيرين الذي يعشقون عدن بصمت والذين لهم الأثر الايجابي في إنجاح هذا المهرجان.



كما نبهت اللجنة التنظيمية في بيانها الجميع أن إعلانها هذا يأتي حرصاً على مبدأ الشفافية والصراحة وهي مبادرة منها كلجنة تنظيمية وسابقة أولى، وأشارت إلى أنه قد ورد لمسامعهم أن شركة صوامع الغلال - عدن قد تعهدت بالتكفل بتبني مهرجان عدن، وعليه نؤكد أن اللجنة المنظمة بجميع أعضائها الموقعين على هذا البيان، لا تعرف عن هذا الاتفاق شيء أو أي تعهدات أخرى في إعلان الموارد المالية التي حصلوا عليها، كما نبهت إلى أنهم لم يستلموا أي مبالغ أخرى غير ما ذكر أعلاه وهو 11500 ريال سعودي، وأعلنت إخلاء مسؤوليتها كلجنة تنظيمية للمهرجان عن أي مبالغ قد تكون قدمت باسم المهرجان من جهات أخرى.



بيان صادر عن اللجنة التنظيمية لمهرجان الحب والوفاء لعــدن 2017م

1) سحر نعمان

2) شفاء باحميش

3) قادري عثمان

4) سعيد الشعيبي

5) وضاح عبدالله

6) احمد الحاج

7) جلال المنصوري