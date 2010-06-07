اليمن يطالب منظمة الصحة العالمية بفتح مكاتب لها بالمحافظات المحررة

طالبت الحكومة اليمنية اليوم الأربعاء منظمة الصحة العالمية بضرورة فتح مكاتب لها في المحافظات الخاضعة لسيطرتها بدلاً عن العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي وصالح.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن رئيس الحكومة أحمد بن دغر شدد خلال لقاءه بممثل منظمة الصحة العالمية لدى اليمن نيفيو زاجريا على ضرورة إيجاد توازن بين برنامج الرعاية الصحية الأولية والوقائية وبين الخدمات العلاجية.

من جانبه قال ممثل الصحة العالمية إن المنظمة تسعى في تحديد الأولويات للتدخلات نظراً للحاجة الكبيرة في الكثير من المجالات، وتسعى لدى الجهات المانحة زيادة الدعم لتغطية نقص الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأضاف "عملنا بقدر الاستطاعة في العام الماضي وقد وجدنا أن ذلك لا يكفي، لذلك سوف نضاعف جهودنا في العام الجاري 2017".