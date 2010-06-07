عدن .. مقتل المدير السابق للإصدار الآلي إثر نزاع على قطعة أرض

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عدن برس/خاص-

ناقش محافظ العاصمة عدن اللواء/ عيدروس الزُبيدي اليوم الأربعاء في منزله مع مدير مكتب الشباب والرياضة بالعاصمة الدكتور عزام خليفة ومدير اتحاد كرة القدم وعدد من مدراء الأندية الرياضية وعدد من لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم

حيث تحدث معهم الإشكالية المتمثلة بالتوجيهات التي أصدرها رئيس اتحاد كرة القدم الشيخ احمد العيسي والقاضية بدعوة لاعبي المنتخب الوطني في عدد من المحافظات المحررة للتوجه لخوض معسكر تدريبي في صنعاء معقل الانقلابيين.

وفي اللقاء أكد المحافظ الزبيدي رفضه القاطع لإرسال شباب عدن والمحافظات المحررة الى صنعاء مهما كلف الثمن , مؤكداً إن رفضه لا يعني بأي حال عرقلة المنتخب الوطني ,معللاً سبب رفضه لكون صنعاء لم تعد عاصمة وان أي نشاط رياضي حكومي يجب ان تحتضنه عدن التي صارت اليوم عاصمة ومقر لرئاسة الدولة والحكومة الشرعية .

وفي ذات السياق أكد المحافظ الزبيدي استعداد العاصمة عدن لاحتضان أي فعالية رياضية محلية كانت او دولية مؤكداً ان إدارته على استعداد تام لتذليل الصعاب أمام الشباب والرياضيين وجاهزة لتأمين وحماية أي بعثة رياضية .

وعبر الزبيدي عن استغرابه من تجاهل رئاسة اتحاد الكرة للعاصمة عدن لتي تمثل الدولة والحكومة الشرعية حين اصدر توجيهاته للاعبين بالتوجه الى صنعاء التي لازالت في قبضة الانقلابيين .

وقال الزبيدي في حديثه للاعبي المنتخب الذين كانوا ينوون التوجه إلى صنعاء تنفيذاً لتوجيهات العيسي " أنسيتم الشهداء وشلالات الدماء التي سالت بسبب الانقلابيين الذين يريدونكم اليوم التوجه إلى محافظة اغتصبوها ويريدوا منكم إن تتعاملوا معهم , أي منطق هذا؟

وواصل الزبيدي حديثه إلى اللاعبين قائلاً" لن ندعكم تذهبوا ومن يريد إن يمثل الوطن فعليه التوجه إلى العاصمة عدن فنحن على استعداد لحمايتهم وتذليل كل الصعوبات أمامهم " وأضاف" صنعاء محافظة محتله من قبل عصابات ولم تعد عاصمة ولن نعود إليها مهما كلف الأمر متسائلاً لماذا لا يأتون هم الى عدن , لماذا يريدونكم ان تذهبوا اليهم فيما مدينتكم هي العاصمة اليوم وفيها كل مقومات الدولة .

وفي ختام اللقاء اتفق المحافظ مع مدير مكتب الشباب والرياضة ومسؤلي الأندية واللاعبين على رفض إرسال أي لاعب الى صنعاء كما اتفقوا على مخاطبة وزارة الشباب والرياضة لنقل المعسكر التدريبي للمنتخب الوطني الى العاصمة عدن ومخاطبة رئيس الاتحاد بخصوص التوجيهات التي أصدرها لإرسال اللاعبين الى صنعاء.