أبين:عصابة مسلحة تسطو على محل صرافة بجعار

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عدن برس/خاص -

احتجزت قبائل ال جرادة المراقشة يوم الخميس ضباط وجنود يتبعون الحزام الامني التابع للتحالف العربي في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت جنوب اليمن.

وقالت مصادر قبلية لـعدن برس ان احتجاز الضباط وعددهم خمسة ضابطين وثلاثة جنود ليس لاجل الابتزاز ولكن لمطالبة افراد قبيلة ال جرادة المراقشة التحالف العربي والحزام الامني والسلطات المحلية بالمحافظة والمنطقة الرابعة برد الاعتبار والاحتكام بحسب الاعراف والقوانين جرى ماقامت به قوات الحزام الامني بابين الشهر الماضي بهجوم مسلح على السكان المحليون بمنطقة المرون بخبر المراقشة وادى الى حالة من الخوف والرعب لدى السكان الامنيين في المرون.

وأكدت المصادر إن الضباط والجنود في احسن حال وانه تجري مفاوضات بين ال جرادة وبعض بيوت المراقشة القبلية تهدف الى اطلاق سراح الضباط والجنود المحتجزين لدى ال جرادة.

وكان مسلحين قبليين من المراقشة تقطعوا للعسكريين اثناء مرورهم بالطريق الخط الدولي الى المكلا حيث يعملون هناك ضمن صفوف قوات التحالف العربي بحضرموت.