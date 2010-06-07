أبين:عصابة مسلحة تسطو على محل صرافة بجعار

صنعاء - عبدالرزاق العزعزي – لندن " عدن برس " -
لليوم الثالث على التوالي يواصل موظفوا التعليم العالي والبحث العلمي اعتصامهم المفتوح في بوابة وفناء الوزارة الذي بدأوه الأحد الماضي للمطالبة بتنفيذ عديد من المطالب الحقوقية وفي مقدمتها ما أطلقوا بـ "ايقاف المحسوبية والشللية في الوزارة في التعيينات الجديدة…
صنعاء – إعداد / مهدي الحسني – لندن " عدن برس " خاص -
يكشف هذا التقرير الذي قام بإعداد مهدي الحسني عن ملف الفساد في وزارة الخارجية اليمنية متمنيا أن يجد التقرير صداه لدى الجهات ذات العلاقة للتعامل مع حجم الفساد الكبير الذي تعاني منه اليمن ومؤسساتها وزارة الخارجية…
في حضرموت الجنوب... شاهدت حقول النفط المنهوب !؟. (1-1)
توطئة لزيارة وصفية:- يكتبها في حلقات الدكتور/ حسين مثنى العاقل d_aqeel2010@yahoo.com
عند بزوغ فجر يوم الأربعاء الموافق 6 يوليو 2011م كان الشوق المتدفق بخلجات الروح يسابق موجات الأثير، ويرسم بخيال الوعي المتحفز لزيارة مدينة المكلا وعواصم بعض مديريات محافظة حضرموت صور…
قال العميد الركن فضل باعش قائد قوات الأمن الخاصة لمحافظات عدن - لحج و أبين أن قواته التي تشكلت حديثا من ابناء المحافظات الجنوبية الثلاث لن تسمح للإرهاب بالعبث بأمن وإستقرار العاصمة عدن. وتحدث باعش في مقابلة تلفزيونية الليلة الماضية مع قناة الحدث قائلا إن لدى قوات الأمن الخاصة خططا…
هاجم مسلحون في ساعة متأخر ليل الخميس صاحب مركز العروي لصرافة العملات في بلدة جعار بمحافظة أبين جنوب اليمن.
وقال مصدر محلي في جعار لـعدن برس إن مسلحون مجهولون هاجموا عند الساعة الـ 11:30 صاحب مركز العروي للصرافة التاجر مرشد الشبحي واخذوا منه كل المبالغ المالية التي كانت بحوزته.
وتحت تهديد السلاح اوقف المسلحين تاجر العملات الشبحي بحسب حديث المصدر الذي اضاف ان المسلحين اطلقوا عليه النار دون لإخافته ومنعه عن الدفاع عن نفسه ثم استولت على كافة المبالغ المالية التي كانت بحوزته ولاذو بالفرار الى جهات غير معلومة.
جمال خاشقجي | السبت 05 تشرين الثاني 2016لو تغير عون وابتعد الحوثي عن ايران
لم يصدر عن الرياض تصريح رسمي يفصّل الموقف السعودي حيال حدثين يهمانها حصلا الأسبوع الماضي، هما انتخاب حليف «حزب الله» الجنرال ميشال عون رئيساً للبنان، وإعلان المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ خريطة طريق لحل الأزمة اليمنية…
بدأت أمس المرحلة الثانية من المعركة التي تخوضها القوات العراقية، المسنودة بقوات البيشمركة والحشد الشعبي والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، لتحرير مدينة الموصل التي تقع تحت سيطرة تنظيم «داعش» منذ أكثر من عامين، كرّس فيها التنظيم نفسه قوة كبيرة لم تتمكن السلطات العراقية من التخلص منها طوال الفترة الماضية.
عدن برس - متابعات: أكد مدير مركز التدريب وفحص الوثائق التابع للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي الخبير عقيل النجار، أن رؤية مركز فحص الوثائق هي تحقيق شراكة وطنية ودولية مع أجهزة التحقيق المختلفة في العالم والتي ستساهم في تعزيز مستوى الفحص الفني للوثائق، ويكمن التحدي في مسايرة أحدث التطبيقات لمكافحة…