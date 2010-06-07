وصول جثامين عشرات الحوثيين مع ظهور مرئي لعبدالملك يقر بهزائم المخا وميدي

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عدن برس/خاص-

عادت حركة الملاحة الجوية الى مطار عدن الدولي عصر اليوم الجمعة بعد توقفها ساعات إثر منع قوات حماية أمن المطار المسافرين من الدخول في إجراء للفت أنظار السلطات الى أوضاعهم المعيشية بسبب تأخر صرف مرتباتهم.

وكان الجنود الذين لا يزيد عددهم عن 30 فردا من قوة كتيبة حماية وتأمين المطار التابعة لقوات الحماية الرئاسية اوقفوا المسافرين المغادرين على رحلات طيران اليمنية اليوم الجمعة المتوجهة الى القاهرة ومنعوا مرورهم الحاجز الأمني الرئيسي الى المطار للمطالبة بمرتباتهم المتأخرة منذ ثلاثة أشهر.

وفال مراسل عدن برس الذي تواجد في المطار منذ الصباح الباكر ان مئات المسافرين تعطلت إجراءات سفرهم عبر مطار عدن الخاضع تحت سيطرة الحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة لليمن(عدن) إثر تلك الاحتجاجات المطلبية لجنود الحراسة وهو مترتب تأخير مواعيد رحلاتهم ساعات النهار والظهيرة.

وأضاف إنه سمح للمسافرين الدخول الى صالة المغادرة عند الساعة الحادية عشرة قبل الظهر وهو التوقيت المفترض مغادرة إحدى الطائرات. وتدفق ما يقارب 300 مسافر بينهم نساء وأطفال وشيوخ وأمراض الى البوابة حاملين إمتعتهم وقد بدى عليهم الإرهاق والتعب في وقت عاد مسافرين الى منازلهم قبل صدور امر الدخول وتعليق الجنود إضرابهم.

وقال بعض المسافرين لعدن برس إن ما جرى استهتار واضح متعمد بحياة الناس سوى من قبل السلطات او من يفترض أنهم يحموهم(الجنود) فضلا عن عدم المبالاة الى ظروف وأوضاع المسافرين القادمين من مختلف محافظات اليمن وبعضهم وجهتهم رحلات شاقة أخرى الى دول بعيدة.

وجاء قرار سماح المسافرين بالدخول بعد اتصالات مكثفة من أعلى المستويات لحل الاشكالية مع جنود حراسة المطار.

ولم يعرف مضمون الاتفاق التي توصلت اليها السلطات مع الجنود حتى لا تتكرر المشكلة في الأيام القادمة كما أكد مراسل عدن برس.

واقلعت طائرتي الخطوط الجوية اليمنية عند الساعة الرابعة والرابعة والنصف عصر اليوم متأخرة عن مواعيدها الساعة الـ 11 ظهرا للرحلة الأولى والثانية 12 بعد الظهر.