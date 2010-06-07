وفد مهرجان الحب والوفاء لعدن يطمئن على صحة الوكيل شاذلي

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عدن برس / خاص -

أجرى الزميل الصحفي نزيه عبدالله، يوم أمس الخميس، عملية جراحية ناجحة لاستئصال ورم في القولون بمستشفى صابر التخصصي في مديرية المنصورة بمحافظة عدن.



ويرقد حالياً الزميل الصحفي نزيه، في المستشفى لأخذ الراحة الكافية حتى يتماثل للشفاء ويعود إلى ممارسة عمله الصحفي وهو بأتم الصحة والعافية.



وبدورها هيئة تحرير موقع "عدن برس" الإلكتروني الإخباري، تهنئ الزميل نزيه بنجاح العملية، وتسأل الله العلي القدير أن يمن بالشفاء العاجل واستقرار الحالة الصحية للزميل نزيه.