وفد مهرجان الحب والوفاء لعدن يطمئن على صحة الوكيل شاذلي

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وصول جثامين عشرات الحوثيين مع ظهور مرئي لعبدالملك يقر بهزائم المخا وميدي

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عدن برس الجمعة, 10 شباط/فبراير 2017
عدن برس/خاص-
قال سكان في محافظة صعدة إن عشرات جثث مسلحي الجماعة وصولوا اليوم الجمعة بعد مقتلهم في جبهات القتال خلال معارك ضد الجيش الوطني والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.
 
وذكر سكان في مناطق مران حيث معقل التمرد الحوثي وضحيان القريبة من عاصمة المحافظة إنهم شاهدوا شاصات(اطقم عسكرية) عددها خمسة تصل الى مدينة مران بينما شاحنة نوع (دينا) وصلت الى ضحيان محملتين بجثث عشرات الحوثيين القتلى كل واحدة فوق بعضها.
 
واضافوا معظم جثث القتلى لاقوا مصرعهم خلال المواجهات مع قوات الجيش الوطني والمقاومة في مدينة المخا وجبهات القتال في تعز وميدي بمحافظة حجة.
 
وجاء وصول جثامين القتلى المقاتلين الحوثيين الى صعدة في وقت ظهر زعيمهم عبدالملك الحوثي يلقي خطابا عبر التلفزيون من مكان مجهول بمناسبة ذكرى الثورة الإسلامية التي أطاحت بحكم الشاه عام 1979 واحتفلت بها كذلك إيران اليوم في طهران بإحتجاجات واسعة ضد اميركا ورئيسها الجديد ترامب.
 
وخلال حديثه الطويل الذي هاجم فيه شركاءه في الحرب حزب المؤتمر الشعبي العام ورئيسه علي عبدالله صالح هدد وتوعد الحوثي بالثأر لقواته التي تلقى مصير القتل في جبهات القتال في انحاء متفرقة في البلاد. وبيده اليمنى لوحه الى القداحه (ولاعه سيجارة) قال إن جنوده يقاتلوا بها من سماهم العدو وتفتكهم.
 
وأشار الحوثي ضمنيا الى  ما حققته القوات الحكومية التي يساندها مقاتلو المقاومة الجنوبية في مدينة وميناء المخا الاستراتيجية على الشريط الساحلي غربي البلاد واعترف بهزيمته وسقوط العشرات القتلى في صفوف قواته والحرس والجمهوري التابع لصالح.
 
وبدا الحوثي في الكلمة المصورة بحالة هستيرية وبجسد هزيل ومنهك رغم محاولته التماسك فيما يشير الى حجم المعاناة التي يعيشها في كهوف مران مختبئا من طيران التحالف العربي بقيادة السعودية.
 
وأظهرت لقطات مصورة بثتها قناة المسيرة مساء اليوم الجمعة سيارات تسير في طريق وسط مدينة مران وعلى متنها عشرات الجثث الحوثيين القتلى.
 
في هذه الاثناء قصفت مقاتلات التحالف آليتين عسكريتين لمليشيا الحوثي وصالح في منطقة ذويب التابعة لمديرية حيدان محافظة صعدة ودمرتهما بما عليها من عتاد ومسلحين.
 
 

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