شرطة البريقة بعدن تنذر وتتوعد مطلقي النار بالمناسبات

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عدن برس / متابعات -

بلغة الوعيد والتهديد ظهر زعيم المتمردين عبدالملك الحوثي على أتباعه في خطاب تلفزيوني بمناسبة ما يسمى ب«يوم الشهيد».



وشنّ الحوثي هجوماً غير مسبوق على بعض المؤتمريين من أنصار الرئيس السابق صالح، والذين انتقدوا بشكل علني فساد جماعة الحوثيين ونهبهم للمال العام وتضييقهم على الحريات وارتكابهم للفظائع.



ووصف الحوثي أنصار صالح من أعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام، الذين ينتقدون جماعته ب«المشبوهين والسفهاء والعملاء» موجهاً أوامره إلى القضاء والجهاز الأمني الخاضعين لسيطرة الجماعة بسرعة التعامل الحازم معهم.



وبلغة يملؤها الوعيد والتهديد قال زعيم المتمردين بأن هؤلاء يستحقون الإعدام، لأنهم «خونة ومثبّطون وغير منضبطين»، ويعملون على إضعاف «الجبهة الداخلية» لمصلحة قوات (الرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي ودول التحالف العربي).