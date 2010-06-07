شرطة البريقة بعدن تنذر وتتوعد مطلقي النار بالمناسبات

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ألاخبار

اليمن واليمنيون على أعتاب كارثة اقتصادية غير مسبوقة

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عدن برس السبت, 11 شباط/فبراير 2017

عدن برس / خاص -
تنذر المؤشرات المخيفة المتصلة بواقع الاقتصاد المحلي، في الوقت الراهن، بأن اليمن واليمنيين على حد سواء باتوا على أعتاب كارثة اقتصادية غير مسبوقة نتيجة ارتفاع أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية مثل الدولار الأمريكي والريال السعودي والدرهم الإماراتي مقابل الريال اليمني.


ويأتي ذلك في ظل استمرار الحرب منذ قرابة عامين بين قوات الجيش والمقاومة بدعم من التحالف العربي والميليشيات الانقلابية التابعة لجماعة الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح، تلك الحرب التي أكلت معها الأخضر واليابس ودمرت البلاد والعباد.


استمرار تصاعد أسعار شراء وبيع العملات الأجنبية التي بلغت أعلى مستوياتها، حيث بلغ الدولار الواحد يوازي 352 ريالاً للشراء و 360 ريالاً للبيع، والريال السعودي الواحد 94 ريالاً للشراء و 95 ريالاً للبيع والدرهم الإماراتي الواحد 92 ريالاً للشراء و 94 ريالاً للبيع، بات يهدد الاقتصاد اليمني بالانهيار التام في حال عدم إسراع الحكومة بوضع سياسة نقدية فاعلة من شأنها المساهمة في إنقاذ العملة المحلية من التدهور الكبير.
 

وأيضاً في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، فان الأمر لن يتوقف عند تهديد الاقتصاد فحسب، بل ستشمل التهديدات البلاد ككل، وهو ما يتطلب خطة اقتصادية محكمة لإنقاذ هيكل الدولة والبلاد بشكل عام من القادم والأشد خطورة وهو "شبح المجاعة"، وكانت منظمة الأمم المتحدة دعت، مؤخراً، لتقديم 2.1 مليار دولار لتوفير الغذاء ومساعدات ضرورية أخرى لإنقاذ اليمن من المجاعة والانهيار، وأشارت إلى أن اقتصاد اليمن ومؤسساته ينهاران وأن بنيته التحتية دمرت.


وعكس الارتفاع المتزايد في أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية بسبب ارتفاع أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية، وكذا انعدام العملات الأجنبية عند شركات الصرافة لأسباب غير معروفة، تداعيات تلك المؤشرات الخطيرة على الاقتصاد والأوضاع الإنسانية والمعيشية لمختلف شرائح وفئات المجتمع في البلاد.


وقال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني الدكتور حسين حلبوب، تدهور قيمة العملة هو أثر جانبي طبيعي لعملية التمويل بالعجز، ونتيجة الاستحواذ على إيرادات الدولة وتوجيهها لصالح المجهود الحربي من قِبل الانقلابيين، وبسبب توقف تحصيل الدولة لإيراداتها من عوائد النفط والغاز والضرائب والرسوم كنتيجة للحرب، ونظراً لتآكل الاحتياطي النقدي للبنك المركزي، لم يكن أمام الحكومة سوى أحد خيارين أما دفع رواتب الموظفين مؤقتاً من خلال التمويل بالعجز أي الاقتراض الإجباري من الجمهور عن طريق إصدار عملة دون غطاء، وأما التوقف عن دفع الرواتب والأجور إلى أن تتمكن الحكومة من تحصيل إيراداتها.


وأضاف: ولكن نظراً لأن تحصيل الدولة لإيراداتها غير متاح لفترة ليست بالقصيرة، لذلك كانت الحكومة بين شرين أما المجاعة أو التضخم، وبكل تأكيد فان التضخم هو أهون الشرين.

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