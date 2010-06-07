اعتقال ثلاثة إرهابيين ومقتل رابع بمداهمة أمنية في لحج

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عدن برس / خاص -

اعتقلت القوات الأمنية في محافظة لحج (جنوب اليمن) ثلاثة عناصر إرهابية ينتمون لتنظيم القاعدة وقُتل رابع خلال عملية مداهمة نفذتها قوات الأمن والحزام الأمني فجر اليوم لوكر تابع للتنظيم بمنطقة المحلة في لحج.



وأوضح مدير أمن محافظة لحج العميد صالح السيد أن العملية التي نفذتها الأجهزة الأمنية جاءت بعد عمل استخباراتي دقيق تمكنت من خلاله معرفة الموقع الذي تتحصن فيه العناصر الإرهابية بمنطقة المحلة.. مشيراً إلى أن العناصر الإرهابية أطلقت النار على الأجهزة الأمنية خلال مداهمتها للموقع.



ولفت السيد إلى أن هذه العملية تأتي بعد العملية النوعية التي نفذتها قوات الأمن والحزام الأمني في محافظة لحج والتي أدت إلى مصرع زعيم تنظيم القاعدة المكنى بـ "أبو علي اللحجي" قبل أسبوع.