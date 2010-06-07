ذمار:سيارات تطوف بتوابيت جثث الحوثيين بعضهم قادة قتلوا بالمخا

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عدن برس/خاص-

ذكر سكان ان عشرات الجثث لمليشيا الحوثي وصالح بعضهم جثث قادة ميدانيين وصلت اليوم الأحد إلى مدينة ذمار الذين قتلوا في معارك مدينة المخا الاستراتيجية والتي سيطرت عليها القوات الحكومية خلال الأيام الماضية.

وروى أحد الشهود الساكنين في الشارع الرئيس لمدينة صعدة مشاهداته عن تجول مواكب السيارات المحملة بثوابيت الجثث حيث طافت عدد من شوارع المدينة قبل ان تتفرق للتوجه الى قرى ومديريات المحافظة التي تعد ثاني أكبر محافظة تحشد المقاتلين الحوثيين الى مختلف جبهات القتال.

ودشنت جماعة الحوثي التي تقود مع حليفها الرئيس السابق المخلوع صالح انقلابا منذ عامين يوم السبت (امس) احتفالات بذكرى ما يسمى "يوم الشهيد" الذي دأبت على الاحتفال به سنويا اثر الحروب الستة التي شهدتها محافظة صعدة معقل الحوثيين منذ الحرب الاولى عام 2004.

ونقلت تقارير إخبارية عن مصادر طبية في مستشفى ذمار الحكومي أن ثلاجة المشفى استقبلت منذ بداية المعاركة عام 2015 اكثر من 3500 قتيل من مليشيا الحوثي من ابناء مناطقة وقرى محافظة ذمار وسط اليمن.