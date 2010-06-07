الهلال الأحمر الإماراتي يغيث سكان المخا غذائياً وصحياً

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عدن برس / سبأ -

شكل رئيس الحكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، في وقت متأخر من مساء الاثنين، لجنة لشراء مادتي الديزل والمازوت لكهرباء عدن برئاسة نائب وزير المالية وعضوية كل من نائب وزير الكهرباء ووكيل أول محافظة عدن ومدير عام شركة النفط و مدير شركة المصافي و مدير فرع البنك المركزي عدن.



وتضمن قرار رئيس الحكومة بتشكيل اللجنة ووقف كل أعمال الشراء المباشر أو بعروض دون إعلان عن الكميات المطلوب شراؤها، وأوكل القرار للجنة القيام بحل مشكلة النقص الشديد في المازوت والديزل والذي أدى لتوقف محطات الكهرباء عن العمل وتقوم هذه اللجنة بشراء كمية عاجلة من الديزل والمازوت عبر طلب عروض عاجلة من الديزل والمازوت وطلب عروض عاجلة من التجار لتغطية احتياجات الكهرباء للعشرة الأيام القادمة.



وحسب القرار على اللجنة وابتداء من، الاثنين، وضع الآليات القانونية لضمان آليات دائمة ومناسبة لشراء الكميات الشهرية من المشتقات النفطية كلها بما في ذلك البترول، وخول القرار اللجنة لمرة واحدة بالشراء بعروض لحل المشكلة وبعد ذلك تخضع جميع المشتريات النفطية لقانون المناقصات المعمول به، و يمنع الشراء المباشر بعد ذلك وتتكفل وزارة المالية بتغطية قيمة المشتريات التي تقرها اللجنة بحسب الأسعار المتاحة، كما خول القرار اللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا وألزم القرار جهات الاختصاص التعاون مع اللجنة، وأكد القرار على أن تباشر اللجنة عملها من تاريخ القرار وبصورة عاجلة.