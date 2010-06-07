الهلال الأحمر الإماراتي يغيث سكان المخا غذائياً وصحياً

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عدن برس / المخا: فواز الحنشي -

وصل الهلال الأحمر الإماراتي، أمس الإثنين، إلى مركز مدينة المخا الساحلية بموكب من الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية شملت مواد غذائية للسكان الموجودين في المدينة.



كما قام فريق من الهلال الأحمر الإماراتي ومندوب عن وزارة الصحة بتجهيز المستشفى العام في المدينة وتنظيفه من مخلفات الحرب، ومن المقرر أن تصل شحنة الأدوية والكادر الطبي لبدء العمل بالمستشفى، اليوم الثلاثاء.



وعبر المواطنون عن فرحتهم وسعادتهم بوصول الإغاثة المقدمة من دولة الإمارات الشقيقة، وبعثوا برسائل الشكر والعرفان وطالبوا بمزيد من التحرك لإعادة الحياة إلى طبيعتها لأن المليشيات الانقلابية عاثت في المخا فساداً وحاصرت المواطنين ومنعتهم من الخروج لممارسة أعمالهم.



اقتلبت الموازين

تحدث المواطن عبد اللطيف الشميري وهو أحد سكان المخا بعبارة "انقلبت الموازين" وعيونه تملؤها دموع الفرح، وقال: إنهم انتقلوا من الظلام إلى النور، وإن المليشيات كانت تمنعهم من الخروج من منازلهم إلا بإذن مسبق من قبلهم وهذا جعلهم يعيشون بخوف وقلق.



ويضيف الآن انقلبت الموازين بعد دخول الجيش والمقاومة وقوات التحالف وصار الكل يعيش بأمان واليوم بوصول الإغاثة من الهلال الإماراتي سينعم الجميع بالخير.



ووجهت قوات الجيش والمقاومة المتواجدة في المدينة الدعوة لكل من نزحوا إلى سرعة العودة إلى منازلهم وخاصة بعد أن أصبحت المدينة بكاملها تحت سيطرة قوات الشرعية.



اليوم عيد

محمد رزق أحد سكان المدينة تحدث عن السنوات التي عبث فيها المخلوع صالح ومليشياته بمدينة المخا وحوّل مينائها إلى مكان للتهريب (الخمور- الحشيش - البشر القادمون من القرن الأفريقي - إضافة لتهريب بعض السلع الأخرى).



وشكر دول التحالف العربي على النصر العسكري الذي حققوه في مناطق الساحل الغربي، وأيضاً شكر دولة الإمارات وهلالها الأحمر على الانتصار الانساني المتمثل بإغاثة السكان المتضررين من الحصار الذي فرضته عليهم مليشيا الحوثي والمخلوع صالح على مدى عامين.