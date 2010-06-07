شطارة يقارن أوضاع عدن قبل وبعد عودة حكومة الشرعية من الرياض

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عدن برس/خاص-

قال شهود عيان ان انفجار وقع عند أحد المداخل المؤدية الى قصر معاشيق التي تقيم فيه الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة لليمن عدن ظهر اليوم الثلاثاء.

وأضاف الشهود لـعدن برس أن جنديا اثناء تدافعه محاولا الركوب بإحدى الاليات العسكرية (طقم) التابعة لمسؤولا سقط منه مقذوف (ار بي جي) الذي كان يحمله لينفجر فوق المركبة.

وأدى الانفجار الى اصابات متفرقة بين عدد من الجنود الذين نقلوا الى المستشفى حيث يخضعون حاليا للعلاج.

وكانت الدورية العسكرية التي انفجرت بها القذيفة الا ر بي جي تنتظر احد المسؤولين واثناء ما غادرته قصر المعاشيق وقعت الحادثة نتيجة فقدانه توازنه مع سرعة المركبة.