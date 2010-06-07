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مصادر:اسقاط طائرة بلا طيار حاولت مهاجمة مقرات الحكومة في مأرب

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مصادر:اسقاط طائرة بلا طيار حاولت مهاجمة مقرات الحكومة في مأرب

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عدن برس الأربعاء, 15 شباط/فبراير 2017
عدن برس/خاص-
قال مصدر عسكري وسكان لعدن برس إن مليشيا الحوثي وصالح حاولوا مهاجمة مقرات رسمية وعسكرية بمدينة مأرب في وقت مبكر اليوم الأربعاء بإستخدام طائرة بدون طيار لكن الدفاعات الأرضية حطمتها.
 
وسقطت الطائرة الدرونز التي كانت تحتوي صاروخا في وادي الجفينة بمنطقة المنين جنوب غرب مدينة مأرب حيث توجد حقول النفط في المحافظة الواقعة شمال شرق اليمن.
 
وقال المصدر العسكري إن الدفاعات الارضية لقوات التحالف العربي قصفت الطائرة بمجرد دخولها سماء محافظة مأرب وقصفتها حتى اسقطتها حطاما.
 
وأكد سكان في المنطقة عبر الهاتف مشاهدتهم نيران تلتهم الطائرة قبل سقوطها وقالوا ان صاروخا لم ينفجر مايزال في بطن الطائرة.
 
وزعمت وسائل اعلام قريبة من حزب المؤتمر الشعبي إن الدفاعات الجوية اسقطت صاروخا بالستيا اطلقته المليشيا لكن المصدر العسكري والسكان نفوا ذلك.
 
ومن وقت الى أخر تستهدف طائرات بدون الامريكية محافظة مأرب بحثا عن عناصر تابعة لتنظيم القاعدة حيث تنشط بعض قياداته في المنطقة.
 
ونشر ناشطون في مأرب على صفحات مواقع التواصل الإجتماعية صورة قالوا انها لحطام الطائرة اثناء احتراقها بعد اسقاطها. 
 
واعلن الحوثيون في وقت سابق تلقيهم دعم طائرات بدون طيار مرسلة من إيران. والشهر الماضي احبط الأمن في مأرب بالفعل محاولة تهريب 4 قطع لطائرة من هذا النوع كانت مرسلة من عمان.
 
 

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