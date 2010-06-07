غداً وصول أولى سفن خط عالمي جديد إلى ميناء المكلا

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عدن برس / خاص -

يجري ميناء المكلا بمؤسسة موانئ البحر العربي الاستعدادات الضرورية

اللازمة لاستقبال باخرة الحاويات ( SPECTRUM 5) ضمن أول رحلات الخط الملاحي العالمي الصيني (COSCO) إلى ميناء المكلا، يوم غد الخميس، وعلى متنها (96) حاوية متنوعة موزعة مابين (56) حاوية حجم 20 قدم، و 40 حاوية حجم 40 قدم.



وتحمل الحاويات الواصلة بالخط الجديد مواد غذائية وأدوات صناعية مختلفة خاصة بتجار ومستثمرين من مختلف محافظات البلاد، وتعتبر هذه إضافة نوعية أخرى يحظى بها الميناء خلال فترة قياسية وستزيد من وتيرة تدفق البضائع المتداولة عبر أرصفته.



وستقام صباح غد في ميناء المكلا فعاليات احتفالية بمناسبة تدشين أول رحلات الخط الملاحي الصيني برعاية مؤسسة موانئ البحر العربي وشركة الشرق الأوسط للملاحة للمحدودة الوكيل الملاحي المعتمد للخط الملاحي الجديد في ميناء المكلا كوسكو.



يذكر أن الخط الحاويات الجديد "كوسكو" يعتبر من الخطوط الملاحية العالمية المشهورة وذات تصنيف عالمي متقدم، وسيسير رحلات منتظمة إلى ميناء المكلا عبر نقطة الترانزيت أو تجميع الحاويات في (ميناء جبل علي) بدولة الإمارات العربية المتحدة ومن ثم سينقلها الخط الملاحي مباشرة إلى أرصفة ميناء المكلا.