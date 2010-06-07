بمناسبة عام الخير .. الهلال الأحمر الإماراتي ينعش المخا

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عدن برس / فواز الحنشي - تصوير: صالح حنش -

يواصل الهلال الأحمر الإماراتي حملة إغاثة أهالي المخا بمساعدات إنسانية غذائية وصحية وايوائية لإعادة الأمل للمواطنين بعد الحصار والدمار الذي تعرضوا له خلال سيطرة مليشيا الحوثي والمخلوع صالح على مدى العامين الماضيين.



وسيّر الهلال الأحمر الإماراتي صباح اليوم قافلة مساعدات كبيرة تكونت من 20 شاحنة شملت (مواد غذائية، تمور، بطانيات، خيم) تم توزيعها على السكان وسط الشارع العام لمدينة المخا.



وعبر الأهالي عن فرحتهم باستمرار الحملة الإغاثية التي بلسمت جراحهم وأنستهم معاناة الحرب والحصار التي لازالت آثارها شاهدة على إجرام المليشيات الانقلابية في كل حي وشارع في المدينة.



ورددوا عبارات الشكر لدول التحالف العربي عامة ودولة الإمارات العربية خاصة التي ساهمت بتحريرهم عسكرياً وانفردت بإغاثتهم إنسانياً.



وأشاد المواطن عبدالله رزق بما وصفها المواقف الأخوية النبيلة التي تقدمها دولة الإمارات عسكرياً وإنسانياً لليمن عامة ولمدينة المخا المنكوبة خاصة.



*المستشفى*

وصحياً.. افتتح الهلال الأحمر الإماراتي المستشفى العام في المخا ورفده بطاقم طبي يعمل في قسم الطوارئ العامة والطوارئ التوليدية.

كما شرع بتجهيز صيدلية المستشفى من خلال توفير الأدوية المطلوبة ومستلزمات الأطفال مثل الحليب وغيرها.



وكان المستشفى قد استقبل اليوم ما يزيد عن 50 حالة من المواطنين معظهم مصابون بمرض التحسس، إضافة إلى علاج جريح من أفراد المقاومة.



*الكهرباء*

ومؤسسة الكهرباء هي الأخرى نالها النصيب الأكبر من التدمير في الشبكة والمولدات من قبل مليشيات الدمار.



وضمن حملة إنعاش مدينة المخا قام الهلال الأحمر الإماراتي بإنزال فريق مختص لمعاينة وضع الكهرباء في المدينة التي مضى على انطفاءها سنتين عجاف.



وأوضح الفريق إن الشبكة أصبحت مهترئه ونستطيع القول أن ما يقدر ب 80% يكاد يكون منتهياً.



وفي ما يخص المحطة البخارية لم يتمكن الفريق من الوصول إليها نظراً لكمية الألغام التي زرعتها المليشيات في محيط المبنى وينتظر الفريق من مهندسي الألغام نزعها كي يتسنى لهم الدخول لمعاينتها وارفاقها ضمن التقرير.



وأشار مندوب شركة الفيصل للطاقة صامد عياش، إلى أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي شددت على سرعة رفع التقرير لتوريد المواد المطلوبة.



وأكد عياش وبحسب وعود الهلال الإماراتي أنه خلال فترة لا تزيد عن شهر ستكون الكهرباء تحت الخدمة وسيكتمل البدر.



*المياه*

وفي مجال المياه بدأ الهلال الأحمر الإماراتي برصد حالة مؤسسة المياه وتوفير بعض المضخات والأنابيب وإعادة تأهيل ما دمر.



*البنية التحتية*

ونزل فريق هندسي لمعاينة البنية التحتية (مدارس، ومساكن) لمشاهدة حجم الأضرار التي الحقتها الحرب بالمدينة.. وكان الهلال الإماراتي قد وزع مئات الخيام على المواطنين الذين تدمرت منازلهم كحل مؤقت حتى يتم إعادة بنائها.

ويأتي هذا الدعم السخي تجسيداً للشعار الذي أطلقته القيادة السياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة على عام 2017عام الخير على الإمارات واليمن.



وتجدر الإشارة إلى أن سكان مدينة المخا يقدر ب 12000 ألف نسمة معظهم يعيشون تحت خط الفقر، كما ضاعفت الحرب التي شنتها مليشيات الحوثي وصالح، جراحهم، وأدت إلى نزوح ما يزيد عن نصف السكان للبحث عن ملاجئ آمنة في المحافظات المجاورة.